غارات "إسرائيلية" جديدة تستهدف بلدات لبنانية

استهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء الثلاثاء، بلدات عدة جنوبي .​

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على بلدات والجبين و النبطية الفوقا وكفر تبنيت و حانين وتبنين وعيتا و مروحين وعربصاليم وحبوش جنوبي لبنان".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.