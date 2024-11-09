بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا الغارات على لبنان

أعلنت وزارة اللبنانية، السبت، عن حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وقالت في حصيلة لها "3136 شهيدا و13979 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد".

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.