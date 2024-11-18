الهند تتوجه الى أفريقيا ورئيس وزرائها يحصد أعلى وسام وطني

منحت نيجيريا، الهندي ناريندرا أعلى وطني، وقام بمنحه الوسام الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في أبوجا.

ووصل إلى ابوجا واجتمع مع تينوبو في الرئاسي وناقشا التنمية الاقتصادية والدفاع والرعاية والأمن الغذائي.

وقال إن "هذا التكريم سيستمر في إلهامه لرفع الشراكة الاستراتيجية بين الهند ونيجيريا إلى آفاق جديدة"، وأعرب عن امتنانه الصادق لحكومة وشعب نيجيريا، وأهدى التكريم إلى "140 كرور هندي والصداقة العميقة بين البلدين".

وأكد الهندي أيضًا "التزام الهند بتعزيز العلاقات مع نيجيريا والقارة الأفريقية الأوسع، وأقر بـ "الدور الإيجابي" لنيجيريا في أفريقيا.

والملكة إليزابيث هي الشخصية الوحيدة التي حصلت على القائد للقوات المسلحة في عام 1969، وستكون هذه هي الجائزة الدولية السابعة عشرة التي تمنحها دولة لرئيس الوزراء .

وفي الوقت نفسه، قال راندهير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، إن "استشهاد الجائزة يسلط الضوء على القيادة الرؤيوية لرئيس الوزراء مودي، والتي وضعت الهند كقوة عالمية وعززت الوحدة والسلام والازدهار المشترك للجميع".

وكتب جايسوال في منصة "أكس"، "شرف مخصص لشعب الهند، منح الجائزة الوطنية القائد تقديرًا لروحه السياسية ومساهمته المتميزة في تعزيز العلاقات بين الهند ونيجيريا".

الجدير بالذكر أن زيارة هي الأولى لرئيس وزراء هندي إلى نيجيريا منذ 17 عامًا، ويقوم بجولة في ثلاث دول نيجيريا والبرازيل وغيانا.