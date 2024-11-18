انفجارات في تل أبيب وإغلاق مطار بن غوريون

وقالت تلك الوسائل، "تم سماع دوي 4 انفجارات في تل أبيب وهناك إصابة مباشرة قرب مجمع تجاري في شرق تل أبيب".

وأشارت الى "إغلاق في تل أبيب"، كاشفة عن "انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى".

بدوره، ذكر الإسعاف "الإسرائيلي"، أن "5 أشخاص أصيبوا أحدهم بجروح خطيرة في الاستهداف الصاروخي لتل أبيب".

وذكرت الإسرائيلية، إن "الصاروخ الذي سقط في بني في تل أبيب كبير الحجم".

الى ذلك، قال "الإسرائيلي"، "اعترضنا صاروخا اخترق المجال الجوي من ورصدنا سقوط جسم يرجح أنه ناتج عن شظايا الاعتراض".