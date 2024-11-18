مستشار ترامب لـ السومرية: نفوذ ايران سيتقلص في الشرق الاوسط

وقال في (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "حزب الله فقد اكثر من ثلثي قوته وهو مخترق من قبل الموساد"، بحسب وصفه.واضاف، ان "ترامب عازم على انهاء حزب الله ووقف انشطة وانهاء ملفها النووي وتقليص نفوذها في الاوسط وتطبيق الاتفاقية الابراهيمية وفرض عقوبات اقتصادية عليها"، الى ان "ايران هي رئيسة محور المقاومة ويساعدها وسوريا واليمن ولبنان".وتابع، ان "الضربات الاسرائيلية قضت بالكامل على اجهزة الدفاع الايرانية وبامكانها ان ترسل طائرات وتقصف اي موقع تريد قصفه دون وجود من يصد هذه الضربات"، مردفاً ان "اسرائيل هجمت بـ 100 طائرة ولديهم خرائط لمواقع الدفاعات وجواسيس داخل الاراضي الايرانية والدليل مقتل هنية".ولفت الى ان "نفوذ سيتقلص بشكل كبير في الاوسط وترامب حريص على تقليصه حتى لو كلفه الامر ضرب المنشآت النفطية والنووية لها".واكد، ان "ترامب يريد انهاء الحرب على اساس فوز الولايات المتحدة وحلفاءها والذي منهم اسرائيل"، مضيفا أن "معظم البلدان العربية ستطبع مع اسرائيل شاءت ام ابت لان ترامب يطبق ما يريد، والاتفاقيات الحالية يديرها بايدن بامر من ترامب لغاية تسلمه المنصب".واكمل، ان "4 دول فقط ممانعة للتطبيع (العراق، سوريا، لبنان، اليمن) لان تضغط عليها وباقي الدول كلها مطبعة وعندما يقلص نفوذ سيطبع الجميع"، مختتماً قوله: "ترامب يريد القضاء على فصائل المقاومة في مثل ما يحصل في لبنان وفلسطين الان ليكون حراً ذو سيادة".