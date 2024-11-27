قبل انسحاب الإسرائيليين.. طرق العودة "تغص بالعوائل" باتجاه جنوب لبنان بعد انهاء الحرب

واظهرت مشاهد مصورة زحامات كبيرة للعجلات المحملة بالعوائل والمتوافدة باتجاه جنوب لبنان لغرض العودة الى المنازل حتى مع وجود تدمير كبيرة.واعتبر أهالي جنوب لبنان العودة الى بمثابة التحدي بعد الاحاديث التي انتشرت في الأشهر القليلة الماضية حول سيناريو "تهجير الشيعة من جنوب لبنان"، او ما يعرف لبنانيًا بـ"ترانسفير الشيعة" الى .من جانبه جيش الاحتلال الإسرائيلي العوائل اللبنانية بالتريث لحين الانتهاء من انسحاب الإسرائيلي بغضون 60 يوما وفق الاتفاق.من جانبه، دعا اللبناني المواطنين الى التريث في العودة للبلدات الأمامية التي توغلت فيها قوات العدو بانتظار انسحابها"، الى انه "نعمل على اتخاذ الإجراءات لاستكمال انتشارنا بالجنوب مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".