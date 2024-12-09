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تفاصيل مثيرة تخص التحقيقات بتخريب الكابلات البحرية

دوليات

2024-12-09 | 10:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل مثيرة تخص التحقيقات بتخريب الكابلات البحرية
المصدر:
وكالات
264 مشاهدة

كشفت التحقيقات الأخيرة في تخريب الكابلات البحرية في بحر البلطيق عن ما وصفته "نمط مرعب" من الأعمال العدائية المتعمدة والمحسوبة المصممة لزعزعة استقرار البنية التحتية وشبكات الاتصالات الغربية.

وتعرض كابل للاتصالات في بحر البلطيق يربط فنلندا وألمانيا من جهة والسويد وليتوانيا من جهة أخرى للتخريب في تشرين الثاني الماضي، في حادث سارعت برلين وهلسنكي إلى ربطه بما وصفته "الحرب الهجينة".
 
وبدأت كل من السويد وألمانيا وليتوانيا تحقيقات جنائية، وبشكل مشترك، بخصوص شبهات تتعلق بقيام سفينة شحن صينية بتعمد قطع كابلات بحرية.
 
وتشير تقارير الى أن "منهجية الحزب الشيوعي الصيني في حرب المنطقة الرمادية تكشف عن نهج شرير للعلاقات الدولية، وهو النهج الذي يتجاوز عمدًا حدود الصراع المفتوح مع إلحاق أقصى قدر من الضرر الاستراتيجي من خلال استهداف البنية التحتية للاتصالات الحيوية بين ليتوانيا والسويد وفنلندا وألمانيا".
 
وتكشف الطبيعة المحسوبة لهذه الهجمات عن أجندة أعمق وأكثر مكرًا، فقد وضعت سفينة شحن صينية، نفسها بشكل مريب أثناء هذه الأضرار التي لحقت بالكابلات، مما يكشف عن نهج متعمد لتعطيل البنية التحتية.
 
وتمتد الحسابات الاستراتيجية للنظام إلى ما هو أبعد من المكاسب الجيوسياسية الفورية من خلال استهداف البنية التحتية للاتصالات تحت الماء.
 
وتعتمد دول حلف شمال الأطلسي على هذه الكابلات في الاتصالات الحرجة، ويمثل تعطيلها المتعمد شكلاً من أشكال الحرب التكنولوجية التي تهدد أسس التعاون الدولي ذاتها.
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الكابلات البحرية

البلطيق

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