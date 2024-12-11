"بالعربي".. إطلاق مبادرة جديدة في قطر

أعلنت مؤسسة للتربية والعلوم وتنمية إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "بالعربي"، وهي منصة لإطلاق قدرات أصحاب الأفكار المُلهمة والمبتكرة من الناطقين باللغة .

ويأتي إطلاق مبادرة "بالعربي"، بحسب بيان، تحت شعار "للأفكار صوتٌ وصدى" تماشيًا مع التزام مؤسسة المستمر برعاية الأفكار والتجارب والقصص المُلهمة التي تحفّز التحوّل الإيجابي في المجتمع، ودور المؤسسة الريادي في توفير الفرص والمنصات للأفراد لتبادل المعرفة وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وخلق مجتمع معرفي متكامل على الصعيدين والعالمي".

وتشمل المبادرة استضافة فعاليات إقليمية على مدار العام، تختتم بقمة سنوية توفر منصة للمتحدثين من قادة الفكر والمبدعين والمبتكرين الناطقين بلغة الضاد لمشاركة أفكارهم لدفع التغيير الإيجابي.

ولفت البيان الى أن "باب التقديم للمشاركة في قمّة 2025 مفتوح، ويمكن للأفراد المهتمين الترشح أو ترشيح شخصا للمشاركة عبر إرسال مقطع مدته خمس دقائق يشمل نبذة عن المتحدث، وملخص الفكرة التي يريد مشاركتها وأهمية اختيارها"، مؤكدا أن "الموعد النهائي لاستقبال الترشيحات هو 30 ديسمبر 2024".

ونقل البيان عن هشام نورين، المدير التنفيذي للمبادرات والبرامج الاستراتيجية بمؤسسة قطر، قوله "في ظلّ تسارع انتشار المحتوى باللغات الأخرى مقارنة بالمحتوى العربي، أدركنا في مؤسسة الحاجة الملّحة إلى تطوير منصة تقدم محتوى أصيل ثري وعالي الجودة، يعكس اهتمام مؤسسة بتوفير المنصات التي تُحفزّ الإبداع العربي، وتدفع التغيير الإيجابي الاجتماعي والثقافي".

وأضاف: "من هذا المنطلق، ارتأينا تطوير مبادرة إقليمية ذات طابع عالمي للمساهمة في سدّ هذه الفجوة، ومواصلة مهمتنا الرامية إلى توحيد المثقفين والمتميزين والمبتكرين الناطقين باللغة العربية، فمن خلال "بالعربي"، نسعى إلى بناء بيئة مترابطة تشعل جذوة الفضول المعرفي والتفكير الناقد بمنظور حديث متوافق مع القيم والإسلامية لتعزيز الشعور بالوحدة والهوية المشتركة بين المجتمعات الناطقة باللغة العربية".

واختتم: "نؤمن في مؤسسة أن إحداث التغيير في العالم قد يبدأ بفكرة، ونتطلّع من خلال "بالعربي" إلى توفير بيئة حاضنة للأفكار المُلهمة، نحن ملتزمون بتمهيد الطريق أمام صناع الأمل والتغيير الإيجابي وإيصال أصواتهم باللغة إلى آفاق تتجاوز الحدود والقيود الجغرافية".