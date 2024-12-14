ألف يورو "مكافأة عودة" للسوريين من النمسا

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب المستشار المحافظ كارل نيهامر: "النمسا ستدعم السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم بمكافأة قدرها 1000 يورو، البلاد تحتاج الآن إلى مواطنيها لإعادة بنائها".لكن لم يتضح بعد عدد السوريين الذين سيقبلون هذا العرض، ومع تعليق شركة الطيران الوطنية النمساوية رحلاتها إلى الأوسط بسبب الوضع الأمني، فلن تغطي المكافأة النمساوية تكاليف السفر بالكامل.وتكلف تذكرة الذهاب فقط على الدرجة الاقتصادية الى بيروت اكثر من 1066 يورو على الأقل على متن الخطوط التركية، وفقا لرويترز.وستركز الحكومة النمساوية على عمليات الترحيل الطوعية، في حين أنها أوقفت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، مثلما فعلت أكثر من 12 أوروبية.