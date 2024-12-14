النزاهة النيابية تفتح تحقيقا يخص "السيارات الهجينة"

فتحت النيابية، تحقيقا يخص " الهجينة" التي تدخل الى .

وقال مصدر برلماني في حديث لـ نيوز، إن "النزاهة النيابية تفتح تحقيقا بشأن الهجينة والكهربائية وهي ليست هجينة وانما تعمل بوقود البنزين".

وأضاف أن "التحقيق جاء بعد ورود شكاوى من مواطنين"، الى أنه "سيتم إحالة المقصرين ومحاسبتهم والمتواطئين معهم".

وبدأت بعض الشركات تحتال على والمرور وقامت بالاتفاق مع متنفذين لجلب عجلات بنزين اعتيادية وادخالها البلاد على انها هجينة او كهربائية بهدف عدم دفع مبالغ الجمرك والرقم، بحسب مراقبين.