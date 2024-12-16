Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عبوة تستهدف سيارة وسط البصرة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

سرقة القرن بسوريا: طنان من الدولارات تنقل لموسكو.. كواليس سرقة الأسد لمليارات الدولارات

دوليات

2024-12-16 | 12:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سرقة القرن بسوريا: طنان من الدولارات تنقل لموسكو.. كواليس سرقة الأسد لمليارات الدولارات
5,656 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن المبالغ التي هربها بشار الأسد الى موسكو وخبأها في البنوك الروسية، لافتة الى ان من بين هذه الأموال نقل طنين من ورق الـ100 دولار.

وبعد سقوط الأسد وهروبه خارج البلاد اختفاء مليارات الدولارات وهربت أطنان من الذهب خارج البلاد.
 
وأثارت هذه العملية، التي توصف بأنها نهب مُنظّم تساؤلات عدة بشأن مصير ثروات الشعب السوري، وكيف تمت هذه السرقة الهائلة خلال فترة قصيرة.
 
وبحسب تقرير الصحيفة فأن "الأسد نقل 250 مليون دولار على متن طائرات إلى روسيا خلال عامي 2018 و2019".
 
وأظهرت سجلات حصلت عليها الصحيفة، أن "الأسد الذي كان يعاني من نقص شديد في العملة الأجنبية، نقل أوراقا مالية تزن حوالي طنين من فئتي 100 دولار و500 يورو، عبر مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو، لإيداعها في بنوك روسية خاضعة للعقوبات".
 
وأظهرت السجلات التي حصلت عليها الصحيفة، أنه "في 13 ايار 2019، هبطت طائرة في موسكو، تحمل 10 ملايين دولار من فئة 100 دولار، مرسلة باسم البنك المركزي السوري، وفي شباط من العام نفسه، وصلت طائرة تحمل 20 مليون يورو من فئة 500 يورو"، وفق الصحيفة.
 
وفي المجموع، يقول التقرير، إن "القيمة الإجمالية للمبالغ المنقولة بهذه الطريقة خلال تلك الفترة، وصلت إلى 250 مليون دولار".
 
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير أن "حكومته لا تملك أي عملة أجنبية"، مشدداً على أن "ما تبقى في الخزينة هو الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً".
 
وعزز هذا التصريح الشكوك بشأن استنزاف النظام لكامل احتياطيات الدولة النقدية والذهبية، قبل سقوطه.
 
كما صرح أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في هيئة تحرير الشام، السبت الماضي، أن "هناك مأساة مالية حقيقية، وأن هناك خططا للعلاج بعد الانتهاء من جمع البيانات"، موضحا أن "حاكم المصرف المركزي أبلغه أن بشار الأسد طلب منه ضرورة طباعة الأوراق النقدية بلا أصول".
 
فهل سرق الأسد أموال الشعب السوري؟ وكيف تم تهريبها؟ ومن ساعد في تسهيل هذه العملية؟ التي تعتبر واحدة من أكبر عمليات السلب المنظم التي شهدتها المنطقة في العصر الحديث.
 
ويبدو من تحليل بيانات الاحتياطي النقدي والذهب، ومن دراسة الوثائق المتاحة في المصادر المفتوحة، أن البنك المركزي السوري لم يعلن عن بيانات احتياطاته منذ أكثر من عقد من الزمن، ومن غير الواضح حجم الاحتياطي المتاح لديه.
 
ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، بلغت احتياطات سوريا 18.5 مليار دولار عام 2010، أي قبل اندلاع الثورة السورية.
 
أما بالنسبة لاحتياطي الذهب، فأفاد مجلس الذهب العالمي بان سوريا كانت تمتلك 25.82 طنًا من المعدن النفيس في حزيران 2011، وهو ما يمثل 12% من احتياطيات البنك المركزي.
 
وبقيت هذه لاحتياطات كما هي حتى الربع الأول من العام الجاري، بحسب البيانات الواردة عن مجلس الذهب العالمي.
 
لكن، مع عدم وجود بيانات دقيقة بشأن ما تبقى من هذه الثروات في الوقت الحالي، يُعتقد من تصريحات البشير الأخيرة، أن النظام السابق استنزف هذه الثروة بالكامل، وسط تساؤلات بشأن كيفية تهريب هذه الأموال إلى الخارج، إذ لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن من حكومة تسيير الأعمال عن هذا الموضوع، فيما عدا تصريح رئيس الحكومة المقتضب.
 
وفيما يتعلق بدقة المعلومات التي أشارت لحدوث سرقات لأصول البنك المركزي السوري قُبيل سقوط الأسد، يوضح الرئيس السابق بقسم في المصارف الإسلامية لدى مصرف سورية المركزي، فادي ديب، الذي كان يعمل داخل المصرف السوري المركزي قبل بداية الثورة السورية، أنه "في ذلك الوقت، كان يتم نقل الكثير من أصول مصرف سورية المركزي، بما في ذلك الذهب والعملات الأجنبية، بالطائرات عبر المطار إلى خارج سوريا، وبالتالي فهي لا تدخل ضمن سجلات النظام المصرفي السوري، ومثل هذه العمليات تتطلب عادة قرارات رسمية أو تعليمات مكتوبة، إلا أنه كانت عليها قيود أمنية للوصول إليها".
 
ويؤكد ديب: "في بداية الثورة في سوريا، وإلى قبل فترة بسيطة قبيل سقوط بشار الأسد، كانت تتم هذه التحركات دون وثائق رسمية واضحة، وأصبحت وجهة هذه الأموال هي روسيا، كما أن البيانات عن هذه السرقات غير مكتملة بسبب القيود الأمنية على التقارير الرسمية، ولكن هناك تقارير تشير إلى أنه تم استخدام عمليات تمويل المستوردات بالتعاون مع بعض شركات الصرافة العاملة في سوريا، لتهريب الأموال وإيداعها في الحسابات الشخصية لبشار الأسد".
 
ويشير ديب إلى أن "تقديرات احتياطيات مصرف سوريا المركزي من العملات الأجنبية كانت بحوالي 18 مليار دولار عام 2010، أما الذهب، فقد قُدِّر بأكثر من 25 طناً".
 
ويضيف، "بحلول عام 2024، قبيل سقوط بشار الأسد، انخفضت الاحتياطات إلى مستويات حرجة، إذ أشارت التقارير إلى أن احتياطيات مصرف سوريا المركزي من العملات الأجنبية باتت شبه معدومة، والذهب قد تم استهلاكه أو تهريبه بالطرق التي ذكرنا سابقاً، وكان يتم طباعة الليرة السورية دون أي غطاء نقدي يذكر".
 
خلال فترة حكمها، سيطرت عائلة الأسد على قطاعات استراتيجية في الاقتصاد السوري، وشاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في كل العمليات الاقتصادية واسعة النطاق في البلاد، كما نشطت في تهريب وتجارة الممنوعات، ويكاد يكون من المستحيل على أي طرف من الخارج أن يحصي صافي ثروتها، لأن لديها أصولا مخفية في حسابات عدة ومحافظ عقارية وشركات وملاذات ضريبية خارجية، بالإضافة إلى استخدامها لشركات وهمية وأسماء وهمية لتجنب الكشف والعقوبات.

>> انضم الى السومرية على واتساب  

سرقة

القرن

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
الحج الى بغداد.. زيارات مكوكية لردع السل!ح - حلقة ٤٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-16
Play
الحج الى بغداد.. زيارات مكوكية لردع السل!ح - حلقة ٤٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-16
Play
16-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-16
Morning Live
Play
Morning Live
التجارة الإلكترونية في العراق - حلقة ١٧٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-16
Play
التجارة الإلكترونية في العراق - حلقة ١٧٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٧٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-16
Play
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٧٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-16
خط أحمر
Play
خط أحمر
تفاصيل جر_مة مروعة في البصرة - الحلقة ٢٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-15
Play
تفاصيل جر_مة مروعة في البصرة - الحلقة ٢٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-15
عشرين
Play
عشرين
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
Play
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
رحال
Play
رحال
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
Play
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Biotic
Play
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
Play
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
الحج الى بغداد.. زيارات مكوكية لردع السل!ح - حلقة ٤٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-16
Play
الحج الى بغداد.. زيارات مكوكية لردع السل!ح - حلقة ٤٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-16
Play
16-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-16
Morning Live
Play
Morning Live
التجارة الإلكترونية في العراق - حلقة ١٧٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-16
Play
التجارة الإلكترونية في العراق - حلقة ١٧٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٧٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-16
Play
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٧٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-16
خط أحمر
Play
خط أحمر
تفاصيل جر_مة مروعة في البصرة - الحلقة ٢٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-15
Play
تفاصيل جر_مة مروعة في البصرة - الحلقة ٢٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-15
عشرين
Play
عشرين
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
Play
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
رحال
Play
رحال
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
Play
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Biotic
Play
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
Play
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
اخترنا لك
الكشف عن "هجوم" مرتقب على اليمن
15:44 | 2024-12-16
روسيا تبدأ بانسحاب واسع من سوريا
14:13 | 2024-12-16
واشنطن تكشف: تواصلنا مع هيئة تحرير الشام
13:54 | 2024-12-16
الجولاني يدعو لإزالة "تصنيف الإرهاب" عن تحرير الشام
13:35 | 2024-12-16
انتشال 35 جثة من مقبرة جماعية تابعة لـ"مخابرات الأسد"
13:28 | 2024-12-16
لمسات أخيرة لافتتاح مطار حلب الدولي (صور)
13:05 | 2024-12-16
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.