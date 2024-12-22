في غزة.. 37 شهيدا منذ فجر اليوم

شهد قطاع غزة، الأحد، استشهاد 37 شخصا منذ فجر اليوم.

وقالت تلك الوسائل، إن "شهداء ومصابين سقطوا في قصف لطائرات مسيرة إسرائيلية شمال النصيرات وسط قطاع غزة".

وأضافت أن "5 شهداء بينهم طفلان في قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين بمخيم البريج وسط القطاع".



الى ذلك، ذكرت مصادر طبية أن "عدد الشهداء ارتفع إلى 37 بغارات إسرائيلية على قطاع منذ فجر اليوم، 23 منهم شمالي القطاع".