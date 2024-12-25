الصين.. حديث عن فضيحة احتيال كبيرة في الذهب

سلطت وسائل إعلام صينية، الضوء على فضيحة احتيال كبيرة في الذهب تورطت فيها علامات بارزة للمجوهرات في البلاد تقريبًا.



وبدأت هذه القضية بحسب وسيلة الإعلام الإلكترونية للحزب الشيوعي الصيني، عندما اكتشفت امرأة من هونان أن الذي اشترته مقابل 20 ألف يوان صيني العام الماضي كان يزن 20 جرامًا فقط، وليس 35 جرامًا كما كانت تعتقد.

وكانت قد اشترت السوار من أحد تجار المجوهرات المعروفين في عام 2023، وظل على معصمها حتى قررت تنظيفه، وعند التفتيش كشف موظفو المتجر أن السوار يحمل فقط علامة "999" ويفتقر إلى أي هوية للعلامة التجارية، مما أثار شكوكها.

وأكد وزنها اللاحق أسوأ مخاوفها فقد انخفض وزن السوار من 35 جرامًا إلى 20 جرامًا، مما دفع الكثيرين إلى التكهن بأنه تم استبداله بآخر مزيف وقت البيع، وفق التقرير.

وأشعلت هذه الحادثة صرخة عامة كبيرة، خاصة بالنظر إلى تاريخ المتجر من فضائح الجودة، ومع ذلك ظلت السلطات الحكومية صامتة.

وفي التقرير الحديث، تم الاعتراف رسميًا بأن الذهب عيار 24 قيراطًا في قد تم غشه بالرينيوم، إلا أنها فشلت في معالجة أسئلة بالغة الأهمية، مثل الاختلاف الغامض في وزن 15 جرامًا في سوار نسائي.

والرينيوم هو معدن انتقالي نادر ذو لون رمادي فضي وكثافة مماثلة للذهب تجعله نقطة انصهاره العالية وخصائصه المقاومة للتآكل غير قابل للكشف تقريبًا من خلال الطرق القياسية.

وفي أعقاب التقرير حول الذهب المنقوع بالرينيوم، جمع المستهلكون قائمة تضم 16 علامة للمجوهرات متورطة في هذه الفضيحة، بما في ذلك أسماء معروفة وقد أرسلت هذه الكشوفات موجات صدمة عبر الشعب الصيني، مما دفع الكثيرين إلى التسرع في فحص مجوهراتهم الذهبية بدقة.