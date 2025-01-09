في الهند.. جولمارج تستضيف دورة الألعاب الشتوية

تستضيف مدينة جولمارج في الهند دورة خيلو الشتوية في شهر شباط المقبل.

وأكد السكرتير العام أتال دولو على الحاجة إلى الاستفادة المثلى من الأحداث مثل "دورة خيلو الشتوية" للترويج للسياحة في جامو وكشمير على المستوى .

وألقى السكرتير العام في اجتماع عقد لتقييم الاستعدادات الجارية لإجراء النسخة الخامسة من "دورة خيلو الشتوية" بنجاح في جولمارج، وسلط الضوء على أهمية مثل هذه الأحداث على المستوى الوطني في الترويج لعلامة جامو وكشمير كواحدة من الوجهات السياحية البارزة.

ولفت الى أن جولمارج باعتبارها واحدة من أكبر وجهات التزلج في البلاد بأكملها، يجب أن تُستخدم لجذب المتزلجين الدوليين من خلال عقد مسابقات حصرية لهم، وطلب استكشاف إمكانية عقد مسابقات التزلج على الجليد للاعبين المحترفين في المكان.