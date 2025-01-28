14 مصاباً بغارة "إسرائيلية" جنوبي لبنان

أعلنت وزارة اللبنانية، الثلاثاء، عن إصابة 14 شخصا بغارة "إسرائيلية" جنوبي .



وقالت اللبنانية، "14 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بلدة النبطية جنوبي لبنان".

وكان أعلن، اليوم الثلاثاء، عن إصابة جندي و3 مواطنين بعد تعرضهم لإطلاق نار إسرائيلي على طريق يارون جنوبي البلاد.

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.