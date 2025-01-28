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اندلاع حريق هائل بطائرة في كوريا الجنوبية

دوليات

2025-01-28 | 15:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اندلاع حريق هائل بطائرة في كوريا الجنوبية
المصدر:
Sky News عربية
287 مشاهدة

اندلعت نيران في طائرة ركاب بعد وقت قصير من هبوطها في مطار بمدينة بوسان الكورية الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجوبية الرسمية أن جميع الركاب الـ 169 وأفراد الطاقم السبعة تمكنوا من الفرار بسلام عن طريق سطح مائل قابل للنفخ.

وذكر التقرير الخاص بوكالة الأنباء الكورية أن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة.

يشار إلى أن شركة "إير بوسان" الكورية الجنوبية للطيران هي التي كانت تشغل الرحلة التي كانت قادمة من هونغ كونغ.

ووفق تقرير فقد نشبت النار بذيل الطائرة في الساعة 2230 مساء بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش)، وأظهرت صور ألسنة لهب ترتفع لعدة أمتار من سقف الطائرة.

وفي أواخر الشهر الماضي، شب حريق في طائرة ركاب تابعة لشركة طيران "جيجو إير" الكورية الجنوبية كانت تقل 181 راكبا، عندما انحرفت عن المدرج في مطار بكوريا الجنوبية واصطدمت بجدار خرساني بسبب خلل أعاق تشغيل عجلات الهبوط الأمامية على ما يبدو، مما أسفر عن مقتل 179 شخصا، ونجاة شخصين فقط، في واحدة من أسوأ كوارث الطيران في البلاد.
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طائرة

كوريا الجنوبية

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