اندلاع حريق هائل بطائرة في كوريا الجنوبية

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجوبية الرسمية أن جميع الركاب الـ 169 وأفراد الطاقم السبعة تمكنوا من الفرار بسلام عن طريق سطح مائل قابل للنفخ.وذكر التقرير الخاص بوكالة الأنباء الكورية أن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة.يشار إلى أن شركة "إير بوسان" الكورية الجنوبية للطيران هي التي كانت تشغل الرحلة التي كانت قادمة من هونغ .ووفق تقرير فقد نشبت النار بذيل الطائرة في الساعة 2230 مساء بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش)، وأظهرت صور ألسنة لهب ترتفع لعدة أمتار من سقف الطائرة.وفي أواخر الشهر الماضي، شب حريق في طائرة ركاب تابعة لشركة "جيجو إير" الكورية الجنوبية كانت تقل 181 راكبا، عندما انحرفت عن في مطار بكوريا الجنوبية واصطدمت بجدار خرساني بسبب خلل أعاق تشغيل عجلات الهبوط الأمامية على ما يبدو، مما أسفر عن مقتل 179 شخصا، ونجاة شخصين فقط، في واحدة من أسوأ كوارث الطيران في البلاد.