ترامب: الأوروبيون استغلوا الولايات المتحدة لسنوات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الأوروبيين استغلوا الولايات المتحدة لسنوات، فيما أشار الى أن بلاده تخلت عن قناة بشكل غبي في عهد .

وقال في كلمة له، "نريد من أوكرانيا تزويدنا بمعادن نادرة وسنوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف "لن نسمح لكندا باستغلال الولايات المتحدة ونحن نستورد من كندا أكثر مما تستورد منا"، مشددا "تخلينا عن قناة بشكل غبي في عهد الرئيس كارتر".

وتابع "مات 38 ألف أمريكي خلال إقامة مشروع قناة الذي كلفنا نحو 2 ترليون دولار بمعايير اليوم"، مضيفا "لن نعطي قناة للصين وبنما انتهكت اتفاقياتنا معها".

ولفت الى أن "السوق الأوروبية مغلقة أمام السيارات والمنتجات الزراعية الأمريكية، والأوروبيون استغلوا الولايات المتحدة لسنوات"، مؤكدا "سنفرض رسوما جمركية باهظة على كثير من الدول إذا لم تبرم صفقات معنا".