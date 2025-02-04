في الصين.. حديث عن ارتفاع مبيعات السلع المقلدة

تنتشر صناعة السلع المقلدة في على نطاق واسع، مما يغرق الأسواق العالمية بالمنتجات المقلدة ويترك العلامات التجارية الكبرى تكافح من أجل مواكبة التطورات.

وتشتهر مدينة ييوو في تشجيانغ بأنها أكبر سوق للسلع في الصين، وهي معروفة بشكل خاص بمنتجاتها المقلدة، وتنوع السلع المقلدة في ييوو مذهل، فهو يشمل كل شيء من الألعاب والإكسسوارات إلى الإلكترونيات.

وباعتبارها مركز التوزيع الأول في العالم للسلع الصغيرة، فإن ييوو مرادفة للمنتجات بأسعار معقولة، وإذا لم يتمكن الناس من العثور على شيء في أي مكان آخر، فإنهم يتجهون إلى ييوو لتصنيعه، والمصانع في ييوو سريعة بشكل لا يصدق في اللحاق بالصيحات، وبمجرد أن يكتسب منتج جديد شعبية، غالبًا ما تظهر نسخته المقلدة في ييوو في اليوم التالي مباشرة، وتباع بجزء بسيط من السعر الأصلي.

وتستورد العديد من منصات التجارة الإلكترونية الصينية، بما في ذلك تاوباو وبيندودو، منتجاتها من ييوو، ومن المثير للاهتمام أن هناك مدونين في يقدمون إرشادات حول العثور على منتجات الجملة بأسعار معقولة هناك.

وعلى سبيل المثال، سلط أحد المدونين الضوء على ساعة نسائية تباع عادةً مقابل 500 إلى 600 يوان على بعض المنصات ولكن يمكن شراؤها مقابل 10 يوان فقط في ييوو، وهامش الربح المذهل بين سعر الجملة البالغ 10 يوان وسعر التجزئة البالغ 500 يوان مذهل.

وقد اجتذب هذا النموذج التجاري السريع والمربح العديد من الأشخاص إلى صناعة التجارة الإلكترونية، حيث يشترون المنتجات بكميات كبيرة من ييوو ويبيعونها بأسعار أعلى بكثير.

وجذبت الصين، التي كانت تُعرف ذات يوم بأنها عملاق تصنيع، العديد من العلامات التجارية العالمية لإنشاء مصانع داخل حدودها، ومع مرور الوقت، اكتسبت هذه المصانع القدرة على الوصول إلى التصميمات وتقنيات التصنيع، مما سمح لها بإنتاج منتجات مقلدة بدقة مذهلة - وأحيانًا تتجاوز جودة المنتجات الأصلية.