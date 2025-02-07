وزير "إسرائيلي" سابق يكشف التفاصيل الدقيقة لاغتيال السيد نصر الله

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك في أول مقابلة تلفزيونية منذ إقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضيوقال غالانت إنه ورئيس الأركان الإسرائيلي حينها هيرتسي هاليفي اتصلا بنتنياهو الذي كان يزور للحصول على إذن لشن الهجوم، وبعدما منح نتنياهو الضوء الأخضر، طلب منهما الانتظار حتى الانتهاء من إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح أن تنفيذ العملية كان يوم جمعة، وفي يوم الأحد الذي سبقه، اجتمع مع رئيس الأركان وقائد وقدما له خطة لاغتيال نصر الله".وأضاف: "سألتهم عن فرص النجاح في اغتياله، وكانت الإجابة 90%".وتابع: "سألتهم عن عدد أطنان المتفجرات التي سيسقطونها على نصر الله، وأخبروني 40 طنا، لذلك طلبت منهم أن يذهبوا للبديل الذي يبلغ 80 طنا، ومضاعفة الكمية للوصول إلى نسبة نجاح 99%".وواصل: "قنابل زنتها 84 طنا سقطت، وغادر نصر الله من هذا العالم"، على حد تعبيره.يذكر أنه في 27 سبتمبر/أيلول 2024، استشهد العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.