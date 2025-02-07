الجنائية الدولية ترد: عقوبات ترامب "هجوم خطير" على النظام العالمي

وقالت أكانيه في بيان، إنّ "مثل هكذا تهديدات وتدابير قسرية تشكّل هجمات خطيرة على الأطراف في المحكمة، وعلى النظام القائم على سيادة القانون، وعلى ملايين الضحايا".ووقّع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين وموظفين وعناصر من الجنائية الدولية.وينص الأمر التنفيذي الجديد لترامب على أن "ستفرض عقوبات مهمة على المسؤولين عن تجاوزات الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي الدولية وموظفيها، إضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة، لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارًا بمصالح الولايات المتحدة".ويأتي هذا القرار على خلفية رفض الإدارة الأمريكية الجديدة مذكرات الاعتقال التي أصدرتها قبل أشهر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.وأُسِّسَت الجنائية الدولية سنة 2002، ويقع مقرها في لاهاي (هولندا)، وتتمثل مهامها في "محاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي عندما تكون الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها".ويمكن للمحكمة النظر في القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الأعضاء أو على أراضي الأعضاء من قبل أطراف أخرى.