مؤتمر دولي يناقش تعزيز التعاون بين الهند والعالم العربي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
زاخو "بطل الشتاء" بعد تغلبه على القاسم بسداسية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-515746-638747147723831280.jpg
مؤتمر دولي يناقش تعزيز التعاون بين الهند والعالم العربي
دوليات
2025-02-08 | 16:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
5 مشاهدة
شهدت الهند، عقد
المؤتمر
الأول لرؤساء الجامعات الهندية العربية الذي نظمته وزارة
الشؤون
الخارجية بالتعاون مع جامعة
الدول
العربية وهيئة المنح الجامعية واتحاد الجامعات العربية، حسبما صرح المتحدث الرسمي لوزارة
الشؤون
الخارجية، راندهير جايسوال.
وقال جايسوال في منشور على منصة "اكس"، إن وزير
الدولة
للشؤون الخارجية، كيرتي فاردان سينغ، افتتح الحدث حيث تم تبادل الأفكار في مجال التعليم العالي.
وأضاف جايسوال، "تعزيز
التعاون
بين الهند والعالم
العربي
بشكل أكبر. انعقد اليوم في نيودلهي
المؤتمر
الأول لرؤساء الجامعات العربية الهندية الذي نظمته وزارة
الشؤون
الخارجية بالتعاون مع جامعة
الدول
العربية ولجنة المنح الجامعية واتحاد الجامعات العربية".
وافتتح وزير الخارجية كيرتي فاردان سينغ الحدث، وشارك مندوبون من
الدول
العربية، إلى جانب ممثلين من الجامعات الهندية، في المؤتمر، الذي يوفر منصة لمزيد من تبادل الأفكار في مجال التعليم العالي".
وفي الوقت نفسه، أجرى وزير الاتحاد وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا بيوش جويال محادثات مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والموارد المعدنية في المملكة العربية السعودية.
وقال جويال إنهما ناقشا تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين،
وقال في منشور على "اكس"، "عقدت اجتماعًا مثمرًا مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، ناقشنا تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا وتعميق شراكتنا الاقتصادية والتعاون عبر القطاعات من أجل النمو والازدهار المتبادل".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
السامرائي وتايلور يناقشان العلاقات الثنائية بين العراق وامريكا وأهمية تعزيز التعاون المشترك
09:35 | 2025-01-14
السامرائي يبحث مع السفير الأسترالي تعزيز التعاون الثنائي واستقرار المنطقة
09:50 | 2025-01-28
الشهر المقبل.. مؤتمر دولي بشأن سوريا
11:10 | 2025-01-16
فوكس نيوز تناقش "مصير الفصائل": التعاون الامني "العراقي الأمريكي" سيكون مستحيلًا
05:14 | 2025-01-29
الهند
مؤتمر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"يؤثر على العراق".. "أمر ولائي" يوقف أبرز قرارات ترامب
دوليات
38.02%
01:21 | 2025-02-08
"يؤثر على العراق".. "أمر ولائي" يوقف أبرز قرارات ترامب
01:21 | 2025-02-08
"إيمان مع الجد الغالي".. الأمير الحسين ينشر صورة ابنته مع الملك عبدالله
دوليات
21.08%
13:14 | 2025-02-08
"إيمان مع الجد الغالي".. الأمير الحسين ينشر صورة ابنته مع الملك عبدالله
13:14 | 2025-02-08
أدركت موتها قبل أيام.. وفاة الفنانة الشابة إنجي مراد
فن وثقافة
20.83%
07:05 | 2025-02-09
أدركت موتها قبل أيام.. وفاة الفنانة الشابة إنجي مراد
07:05 | 2025-02-09
5 لاعبين يحظون بمتابعة كاساس آسيويًا.. من هم؟
رياضة
20.07%
02:31 | 2025-02-08
5 لاعبين يحظون بمتابعة كاساس آسيويًا.. من هم؟
02:31 | 2025-02-08
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
09-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-09
العراق في دقيقة
09-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-09
Morning Live
خفة اليد فن ابهار أم خداع العقل - حلقة ٢١٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-09
Morning Live
خفة اليد فن ابهار أم خداع العقل - حلقة ٢١٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-09
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ٢١٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-09
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ٢١٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-09
عشرين
مصفى كربلاء.. فضائح التعاقد واسرار التشغيل ونادي الفروسية.. صرح عراقي بين الايادي الطامعة - الحلقة ٥٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-08
عشرين
مصفى كربلاء.. فضائح التعاقد واسرار التشغيل ونادي الفروسية.. صرح عراقي بين الايادي الطامعة - الحلقة ٥٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-08
رحال
عتابة وجوبي وفلكلور من قلب الحويجة - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-08
رحال
عتابة وجوبي وفلكلور من قلب الحويجة - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
09-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-09
العراق في دقيقة
09-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-09
Morning Live
خفة اليد فن ابهار أم خداع العقل - حلقة ٢١٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-09
Morning Live
خفة اليد فن ابهار أم خداع العقل - حلقة ٢١٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-09
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ٢١٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-09
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ٢١٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-09
عشرين
مصفى كربلاء.. فضائح التعاقد واسرار التشغيل ونادي الفروسية.. صرح عراقي بين الايادي الطامعة - الحلقة ٥٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-08
عشرين
مصفى كربلاء.. فضائح التعاقد واسرار التشغيل ونادي الفروسية.. صرح عراقي بين الايادي الطامعة - الحلقة ٥٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-08
رحال
عتابة وجوبي وفلكلور من قلب الحويجة - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-08
رحال
عتابة وجوبي وفلكلور من قلب الحويجة - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
اخترنا لك
قرد يقطع الكهرباء عن احياء كاملة
12:21 | 2025-02-09
للمرة الثانية خلال أسابيع.. حبس الكويتية فجر السعيد بتهمة التطاول على العراق
12:13 | 2025-02-09
حماس تدعو لموقف عربي موحد ضد تصريحات نتنياهو
11:44 | 2025-02-09
9 مواقع عسكرية إسرائيلية دائمة في سوريا
11:41 | 2025-02-09
تعثرت وكلفت متحفا لوحة نادرة من القرن الـ16
11:28 | 2025-02-09
في غزة.. حديث عن ملايين الأطنان من الركام بعد الحرب
11:06 | 2025-02-09
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
بعد الغاء استثناء العراق من الغاز الايراني.. الصيف الجاي راح يكون لاهب وضحيته؟
العراقيون فقط
العراقيون فقط
النظام السياسي
النظام السياسي
المولدات تعوض
المولدات تعوض
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.