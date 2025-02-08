مؤتمر دولي يناقش تعزيز التعاون بين الهند والعالم العربي

شهدت الهند، عقد الأول لرؤساء الجامعات الهندية العربية الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع جامعة العربية وهيئة المنح الجامعية واتحاد الجامعات العربية، حسبما صرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، راندهير جايسوال.

وقال جايسوال في منشور على منصة "اكس"، إن وزير للشؤون الخارجية، كيرتي فاردان سينغ، افتتح الحدث حيث تم تبادل الأفكار في مجال التعليم العالي.

وأضاف جايسوال، "تعزيز بين الهند والعالم بشكل أكبر. انعقد اليوم في نيودلهي الأول لرؤساء الجامعات العربية الهندية الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع جامعة العربية ولجنة المنح الجامعية واتحاد الجامعات العربية".

وافتتح وزير الخارجية كيرتي فاردان سينغ الحدث، وشارك مندوبون من العربية، إلى جانب ممثلين من الجامعات الهندية، في المؤتمر، الذي يوفر منصة لمزيد من تبادل الأفكار في مجال التعليم العالي".

وفي الوقت نفسه، أجرى وزير الاتحاد وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا بيوش جويال محادثات مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والموارد المعدنية في المملكة العربية السعودية.