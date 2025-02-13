قرر الرئيس الباكستاني آصف زرداري نقل قضاة من محاكم أخرى إلى العليا بإسلام آباد، على الرغم من التحفظات القوية التي أعرب عنها خمسة قضاة من العليا.

وقد أثار هذا القرار مخاوف كبيرة بشأن استقلال واحتمال التدخل السياسي في واحدة من أكثر المحاكم نفوذاً في باكستان، ولقد كانت العليا في باكستان في تاريخها محور مناقشات استقلال القضاء، وخاصة في أعقاب الشكاوى التي رفعها قضاتها إلى رئيس قضاة باكستان السابق بشأن نفوذ المؤسسة في المسائل القضائية.

وتلعب العليا بإسلام آباد، التي تأسست في عام 2010، دوراً حاسماً في النظام القضائي الباكستاني، وتتولى العليا النظر في قضايا بارزة تتعلق بمسؤولين حكوميين وسياسيين ومؤسسات، وكثيراً ما تكون لقراراتها عواقب سياسية واجتماعية كبيرة، ونظراً لموقعها الفريد كانت العليا العراقية على مر التاريخ بمثابة نقطة محورية للمناقشات حول استقلال وتوازن القوى بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وعلى مر السنين، كانت هناك مخاوف متكررة بشأن التدخل السياسي في القضاء، وخاصة مع النفوذ المتزايد للمؤسسة العسكرية في المشهد السياسي الباكستاني، ووجدت العليا الباكستانية نفسها، في كثير من النواحي، محاصرة بين هذه القوى، وتسعى جاهدة للحفاظ على استقلالها في حين تحقق العدالة في بعض القضايا الأكثر حساسية سياسيا.

في الأول من شباط، وافق زرداري، بصفته الرسمية، على خطة لنقل القضاة من محاكم أخرى إلى العليا الباكستانية، وفي حين أن مثل هذه التحركات ليست غير عادية تمامًا في النظام القضائي الباكستاني، فإن توقيت وسياق خطة النقل هذه أثار الدهشة.

وأعرب القضاة الخمسة في العليا الباكستانية، في تعبير جماعي نادر عن القلق، علنًا عن اعتراضاتهم القوية على الخطة.

ويتفاقم هذا الخوف بسبب احتمال تعيين أحد القضاة المنقولين كرئيس لمحكمة العدل العليا، وهو منصب ذو تأثير هائل في تشكيل قرارات المستقبلية.