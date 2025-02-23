تفاصيل جديدة تخص لقاء ترامب ومودي.. العلاقات التجارية محوره

كشفت الهند عن تفاصيل جديدة تخص اللقاء جمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا والرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

وشهد اللقاء مناقشة أجندة تضمنت تعزيز علاقاتهما التجارية بالإضافة إلى الجبهة المشتركة التي يبنيانها ضد الإرهاب.

وأعلن أن أمريكا مستعدة لاستيراد المزيد من النفط والغاز الأمريكي لتقليل العجز التجاري بين .

وصرح رئيس الوزراء أن الهند تهدف إلى مضاعفة مع بحلول عام 2030، واصفًا اجتماعه مع بأنه "ممتاز" وذكر تعزيزًا كبيرًا للعلاقات بين .

وتحدث الزعيمان بحرارة عن بعضهما البعض، وقال ناريندرا مودي: "يضع الأمة في المقام الأول تمامًا كما أفعل"، بينما وصف بأنه صديق عظيم وذكر أن الزعيمين حافظا على علاقتهما .

ودعا إلى العودة إلى التراث الثقافي للهند، وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال "صنع في الهند"، وتثبيط الواردات الصينية - وخاصة في القطاعات الحساسة مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والطاقة - والمراقبة الصارمة للتسلل عبر الحدود.

وتسعى أمريكا إلى تعزيز دورها في المحيط الهندي من خلال توطيد العلاقات مع الهند، والتي سيتم تحقيقها في البداية من خلال اتفاقيات أكثر قوة بينهما.

واتفق الرئيس ومودي على أن دلهي ستستورد المزيد من النفط والغاز الأميركيين، وسعى الزعيم الهندي إلى تعزيز العلاقات التجارية مع أميركا، وصرح بأنه منفتح على خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، وإعادة الرعايا الهنود غير النظاميين، وشراء طائرات مقاتلة عسكرية من .