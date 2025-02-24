الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب بانسحاب روسيا من أوكرانيا

وقد جرى التصويت لصالح القرار في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، حيث حصل القرار على تأييد 93 دولة، مقابل 18 عارضت القرار، بينما امتنعت 65 عن التصويت.وتعد نسبة التأييد هذه أقل من تلك التي حصلت عليها قرارات سابقة، حيث أدانت أكثر من 140 العدوان ودعت إلى إلغاء ضم لأربع مناطق أوكرانية.