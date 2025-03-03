ترامب يحدد موعد تطبيق الرسوم على كندا والمكسيك

اعلن الرئيس الأمريكي ترامب، الاثنين، أن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك سيبدأ تطبيقها يوم غد الثلاثاء.









وأضاف "الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك سيبدأ تطبيقها الثلاثاء وأدعو الشركات في كندا والمكسيك إلى الاستثمار في الولايات المتحدة". وقال في له، "استثمارات شركة TSMC الإجمالية في ستبلغ 165 مليار دولار على الأقل واستثمارات شركة TSMC في ستوفر 20 ألفا إلى 25 ألف وظيفة".وأضاف "الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك سيبدأ تطبيقها الثلاثاء وأدعو الشركات في كندا والمكسيك إلى الاستثمار في الولايات المتحدة".

ولفت الى أن "اتفاق المعادن مع أوكرانيا للولايات المتحدة ونحتاج إلى معادن أوكرانيا ضمن صناعاتنا"، مشددا بالقول "أريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بسرعة وألا تستمر لسنوات".

وسبق أن أعلن ترامب، أن رسوما جمركية بنسبة 25% أمر بفرضها على وكندا، مشيرا إلى أن لا تزال تتدفق إلى من .



