أظهرت تحركا عسكريا تجاه تايوان من خلال بناء أنظمة صاروخية متطورة وإجراء مناورات عسكرية.

وسبق لمكتب الصيني لشؤون تايوان، قال مؤخرا إن المناورات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان بمثابة "عقاب على الترويج المستمر للانفصالية" من قبل رئيس تايوان لاي تشينغ-ته.

وقال متحدث باسم المكتب في بيان: "إذا تجرأت إدارة لاي على الاستفزاز واللعب بالنار، فلن تجني إلا تدمير نفسها".

ودأبت على مدى السنوات الأربع الماضية على القيام بأنشطة عسكرية دورية حول تايوان، وشملت مناورات عسكرية واسعة النطاق في 2022 و2023.

وتقول إن أي تحرك من جانب تايوان لإعلان استقلالها رسميا من شأنه أن يشكل مبررا لمهاجمة الجزيرة.

وتكشف الممارسات الصينية عن للتجارة العالمية العادلة من خلال الانخراط في سياسات استغلالية، مثل التلاعب بالعملة وسرقة الملكية الفكرية، وتُقوّض هذه الإجراءات الثقة في الأنظمة الاقتصادية، وتُجبر الدول على اتخاذ مواقف غير مواتية، مما يُقوّض أسس التجارة الحرة.

كما تثير تحركات بكين السرية في مناطق مثل جرينلاند والدائرة القطبية الشمالية القلق بسعيها وراء موطئ قدم في هذه المناطق النائية، وتتجاهل المعاهدات الدولية وتُخلّ بموازين القوى الإقليمية، وتُظهر هذه المناورات استراتيجية توسعية تُعلي من شأن المكاسب الوطنية على حساب التعاون العالمي.