غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان.. حصيلة أولية

استهدفت غارات إسرائيلية، مساء اليوم السبت، مناطق عدة جنوبي .



وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة إسرائيلية على منطقة وادي العزية جنوبي ، وأخرى تستهدف وادي زبقين في قضاء صور جنوبي لبنان".

وأشارت تلك الوسائل الى "غارات إسرائيلية على مرتفعات منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في ، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.