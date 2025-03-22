حصيلة أولية لضحايا الغارات الإسرائيلية جنوبي لبنان

وقالت "5 شهداء بينهم طفلة و11 جريحا في الغارة الإسرائيلية على بلدة تولين جنوبي البلاد"، مضيفة "شهيد و7 جرحى في الغارة الإسرائيلية على مدينة صور جنوبي البلاد".

واستهدفت غارات إسرائيلية، مساء اليوم السبت، مناطق عدة جنوبي ، وأعلنت الإسرائيلية "شن موجة ثانية من الضربات ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان".