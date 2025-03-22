غارات جوية تستهدف مطارا ومحافظة في اليمن

استهدفت غارات جوية، مساء اليوم السبت، مطار ومحافظة مأرب في .

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة ، "عدوان أمريكي بـ3 غارات على مطار الدولي". وأضافت وسائل الإعلام، أن "الغارات الأمريكية استهدفت مطار ومنطقة جنوبي مدينة الحديدة"، مشيرة الى "عدوان أمريكي يستهدف بـ5 غارات مديرية مجزر بمحافظة مأرب".