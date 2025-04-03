ماكرون يعلن: الرد على الرسوم الأمريكية سيكون على مرحلتين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن الرد الأوروبي على الرسوم الأمريكية سيكون على مرحلتين، فيما أشار الى أن الرسوم مقلقة للغاية.

وقال ماكرون في كلمة له، الرسوم التي أعلن عنها ترمب مقلقة للغاية وتؤثر على مختلف قطاعات اقتصادنا"، موضحا أن "الرسوم الجمركية الأمريكية مجحفة وليس لها مبرر وستؤثر على صناعاتنا".

وأضاف "ستكون هناك تداعيات كبرى على قطاعات الاقتصاد الأوروبي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية"، مشددا أن "تأثيرات الرسوم الأمريكية ستكون غير مسبوقة لكن التأثير الأكبر سيكون على الاقتصاد الأمريكي".

وتابع الرئيس الفرنسي "بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون الشعب الأمريكي أكثر ضعفا وفقرا"، مضيفا "الرد الأوروبي على الرسوم الأمريكية سيكون على مرحلتين الأولى منهما ستكون في منتصف أبريل

وكان الرئيس الأميركي دونالد أعلن، أمس الأربعاء، أنه سيطبق "الرسوم الجمركية المتبادلة" على جميع المصدرين إلى الولايات المتحدة.