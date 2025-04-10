ستة قتلى بتحطم مروحية في نيويورك

قتل ستة أشخاص، الخميس، بتحطم مروحية في .





وقالت ، "تحطم مروحية إثر سقوطها في بمدينة نيويورك".

من جانبها، قالت وسائل إعلام دولية، "مقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية بنهر هادسون في مدينة نيويورك".