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ترامب يلمّح لاتفاق تجاري مع الصين ويتحدث عن إيران
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ترامب يلمّح لاتفاق تجاري مع الصين ويتحدث عن إيران

دوليات

2025-04-17 | 14:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ترامب يلمّح لاتفاق تجاري مع الصين ويتحدث عن إيران
المصدر:
وكالات
2,121 شوهد

لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، الى اتفاق تجاري جيد مع الصين، فيما اشار الى أن إيران تريد الحديث معه.

وقال ترامب في كلمة له، "أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق تجاري جيد مع الصين".
 
وتوقع الرئيس الأمريكي "الإعلان عن اتفاقات تجارية لكننا لسنا في عجلة من أمرنا".
 
الى ذلك، قال ترامب، "لا أقول إنني ألغيت ضرب إيران وكل ما في الأمر أنني لست في عجلة من أمري"، مضيفا "إيران تريد الحديث معنا والخيار الثاني أمامهم سيكون سيئا للغاية".
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ترامب

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