ترامب يلمّح لاتفاق تجاري مع الصين ويتحدث عن إيران

لمح الرئيس الأمريكي ، مساء الخميس، الى اتفاق تجاري جيد مع ، فيما اشار الى أن تريد الحديث معه.

وقال في كلمة له، "أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق تجاري جيد مع ".

وتوقع الرئيس الأمريكي "الإعلان عن اتفاقات تجارية لكننا لسنا في عجلة من أمرنا".

الى ذلك، قال ترامب، "لا أقول إنني ألغيت ضرب وكل ما في الأمر أنني لست في عجلة من أمري"، مضيفا "إيران تريد الحديث معنا والخيار الثاني أمامهم سيكون سيئا للغاية".