ترامب يدعو كييف وموسكو الى "مفاوضات"

وقال في كلمة له، "يتعين على أوكرانيا وروسيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، موضحا "كل أسبوع يخسر الروس والأوكرانيون 5 آلاف جندي في حرب سخيفة".

وأضاف "لدي موعد نهائي لوقف الحرب بين وأوكرانيا وبعده سيكون موقفي مختلفا تماما".

واعرب ترامب عن اعتقاده أن "روسيا وأوكرانيا تريدان السلام ويجب أن يحضرا لطاولة المفاوضات"، مستدركا بالقول "أحرزنا تقدما بشأن الحرب في أوكرانيا".