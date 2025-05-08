انتخاب الأمريكي بريفوست باباً للفاتيكان.. ماذا قال في أول كلمة له

أعلن عميد الكاثوليك، اليوم الخميس، انتخاب الكاردينال الأميركي بريفوست باباً جديداً للكنيسة الكاثوليكية.

وسيكون الاسم الجديد للبابا المُنتخب الرابع عشر، وظهر البابا الجديد ليو الرابع عشر للمرة الأولى من شرفة التاريخية.

وقال البابا ليو الرابع عشر من شرفة كاتدرائية بالفاتيكان اليوم الخميس، في أول كلمة علنية له بعد انتخابه لمنصب البابا "السلام عليكم جميعا".



كما دعا أول أميركي في التاريخ إلى "بناء الجسور" عبر "الحوار"، داعيا إلى "المضي قدما بدون خوف، متحدين، يدا بيد مع الله وبعضنا مع بعض".

وتصاعد الدخان الأبيض، اليوم الخميس، من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان، في إشارة إلى اختيار البابا الجديد.

ويعني هذا أن الفائز حصل على 89 صوتا على الأقل من بين أصوات 133 كاردينالا يشاركون في المجمع لانتخاب للبابا .