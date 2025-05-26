مصادر تنفي السماح لبيع الكحول في السعودية

وقالت مصادر للسومرية نيوز، ان "التقارير المتداولة عن اعلان السماح ببيع الكحول غير صحيحة".وتداولت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ48 ساعة الماضية بشكل كثيف معلومات وتقارير عن السعودية ببيع الكحول في 600 نقطة بيع محصورة في السفارات والفنادق الضخمة التي يرتادها الأجانب فقط وعدم السماح ببيع الكحول في الشوارع او المتاجر، فيما قالت هذه التقارير ان هذا السماح يتعلق برؤية السعودية لاستضافة اكسبو 2030 وكأس العالم 2034.