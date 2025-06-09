الصين.. الانكماش يضعف إنفاق المستهلك ونمو الائتمان

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.3% العام المقبل، وفقًا لما أعلنته هذا الأسبوع، حيث خفضت المنظمة توقعاتها السابقة بعُشر نقطة مئوية في ضوء استمرار الصراع التجاري العالمي.

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من مقرًا لها، أن "الحواجز التجارية الكبيرة" إلى جانب "تراجع الثقة وتزايد حالة عدم اليقين السياسي" تُشكل ضغوطًا هبوطية على معدلات النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم والصين هذا العام والعام المقبل.

وأشارت توقعات إلى أن الصادرات الصينية "ستُكبح بسبب التعريفات الجديدة المفروضة"، بينما ستنخفض الواردات مع تزايد تركيز الإنتاج محليًا.

ويأتي تقرير التوقعات الصادر عن والتنمية، التي تضم 38 عضوًا، هذا الأسبوع في أعقاب هجوم الرئيس الأمريكي على الواردات من دول متعددة بزيادات مزدوجة الرقم هذا العام. وتقع العديد من الدول المستهدفة في ، حيث خضعت لأكبر الزيادات.

وذكر التقرير أن "الرسوم الجمركية ستؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الخاصة، بما في ذلك الشركات الأجنبية، كونها المصدرين الرئيسيين".

واستحوذت على 13.5% من صادرات السلع الصينية المباشرة العام الماضي. وأضافت الاقتصادي والتنمية أن الاستهلاك الصيني "يتراجع بسبب استمرار ارتفاع المدخرات كأثر سلبي للجائحة، وتصحيح سوق العقارات"، وإن كان ذلك بدعم من برنامج الصين لتجارة السلع الاستهلاكية المعمرة هذا العام.

وأبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي للصين هذا العام دون تغيير عند 4.7%. ويسعى المسؤولون في جاهدين لتحقيق نمو اقتصادي "يبلغ حوالي 5%".