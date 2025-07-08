"إسرائيل" تعلن اغتيال "عضو بارز" في حماس بلبنان

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه هاجم مؤخرا عضوا بارزا في حركة "حماس" في منطقة بلبنان، باستخدام طائرات تابعة لسلاح الجو.وذكرت وسائل إعلام، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت سيارة في بلدة العيرونية في شمال ، وسط أنباء عن سقوط إصابات".