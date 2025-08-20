غارتان إسرائيليتان تستهدفان جنوبي لبنان

استهدفت غارتان إسرائيليتان، مساء الأربعاء، منطقتين جنوبي .





وأضافت "غارة إسرائيلية على محيط بلدة الزرارية جنوبي لبنان". وقالت وسائل إعلام دولية، "غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط منطقة جنوبي ".وأضافت "غارة إسرائيلية على محيط بلدة الزرارية جنوبي لبنان".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت، الأربعاء، بسقوط طائرة إسرائيلية صغيرة مسيّرة عن بُعد إثر استهدافها موقعًا في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.