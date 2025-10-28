الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545192-638972367188658031.jpeg
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
ترندات
السومرية نيوز – دوليات
نشرت القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لاعترافات مقاتل عراقي أسير، كان يقاتل ضمن الجيش الروسي، مؤكدا أن روسيا "أجبرته" على القتال في جيشها.
2025-10-28 | 04:24
2025-10-28T04:24:02+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
125 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
نشرت القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لاعترافات مقاتل عراقي أسير، كان يقاتل ضمن الجيش الروسي، مؤكدا أن
روسيا
"أجبرته" على القتال في جيشها.
وبحسب مقطع الفيديو المتداول، أكد "كمال نبيل خلف" أن القصة بدأت عندما دخل الى
روسيا
بفيزا سياحية للعمل في أحد المطاعم الروسية، ثم ألقي القبض عليه من قبل الشرطة الروسية واقتادته الى أحد المراكز الأمنية وإجباره على توقيع عقد للقتال ضمن صفوف الجيش الروسي أو سجنه لمدة 20 عاما.
ويكمل كمال نبيل، أن السلطات الروسية نقلته بعد ذلك الى مركز تدريب لمدة 19 يوما فيه مقاتلون من مختلف الجنسيات، وسط معاملة قاسية وقلة في الطعام.
ويضيف كمال، أن السلطات الروسية نقلتهم بعد ذلك الى الجبهة لإيصال الطعام والامدادات للجنود الروسيين ومن ثم تاه في الغابة ووجد الجيش الأوكراني ليقوم بتسليم نفسه إليهم.
مقالات ذات صلة
"قاتل" تشارلي كيرك يرفض الاعتراف بجريمته
11:51 | 2025-09-14
مرصد حقوقي: تصريحات السفير الروسي تمهيد لتجنيد عراقيين في حرب أوكرانيا
04:00 | 2025-10-27
ألمانيا ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض طائرة روسية
18:51 | 2025-09-21
المؤبد لـ"سمسار" يرسل عراقيين للقتال في دول أجنبية مقابل مبالغ مالية
03:36 | 2025-09-29
دوليات
ترندات
مقاتل
عراقي
ضمن الجيش
الروسي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الجنس
روسيا
رانية
فيزا
أجبر
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
اقتصاد
35.02%
09:31 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
09:31 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
دوليات
24.8%
11:49 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
11:49 | 2025-10-26
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
23.07%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
محليات
17.11%
09:13 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
09:13 | 2025-10-26
المزيد
اخترنا لك
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
04:30 | 2025-10-28
قبل مقتله بأيام.. فيديو جديد ليحيى السنوار في غزة
03:11 | 2025-10-28
تجول في اروقتها واستذكر الأجيال.. السوداني يزور مدرسته الابتدائية في ميسان (فيديو)
05:04 | 2025-10-27
مسؤول حماية مرشحة يعتدي على سائق "تك تك" جنوبي بغداد
08:32 | 2025-10-26
نزاع عشائري عنيف في ذي قار والقوات الأمنية تتدخل
06:04 | 2025-10-26
انفجار ونار هائلة في مستودع نفطي بالبصرة.. ومعلومات عن "وفيات ومفقودين" (فيديو)
03:10 | 2025-10-26
