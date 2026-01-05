الشرع يتجول في دمشق عقب أنباء عن استهدافه (صورة)

أظهرت لقطات نشرها الإعلام السوري مساء اليوم الاثنين، الشرع وهو يتجول في حي المزة بالعاصمة دمشق، عقب أنباء نفتها ، عن حادث أمني استهدفه.

وأظهرت اللقطات المتداولة الشرع داخل أحد المتاجر، وهو يشتري بالعملة السورية الجديدة ويبستم. وكانت السورية نفت، اليوم الاثنين، أنباء وقوع حدث أمني استهدف الشرع وعدداً من الشخصيات القيادية.

