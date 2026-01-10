ترامب بشأن إيران: تتطلع للحرية ربما بشكل غير مسبوق

اعتبر الرئيس الأمريكي ، السبت، أن تتطلع للحرية ربما بشكل غير مسبوق.

وقال على "تروث سوشيال"، " تتطلع للحرية ربما بشكل غير مسبوق والولايات المتحدة تقف مستعدة للمساعدة".

وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.