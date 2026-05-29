انفجار ضخم يدمر مجمعا سكنيا في تكساس
المزيد
في حادثة حقيقة غير مألوفة.. كلب يطلق النار على امرأة من بندقية صيد
منوعات
2026-05-29 | 04:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
231 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
في حادثة غير مألوفة بولاية نبراسكا الأمريكية، أطلق كلب النار عن طريق الخطأ على امرأة، ما تسبب في إصابتها برصاصة في ذراعها.
وتوضح شرطة سكوتسبلاف المحلية أن الحادثة وقعت مساء السبت 23 ايار في متجر صغير، عندما كان كلب من
فصيلة
الراعي
الألماني داخل سيارة مالكه المتوقفة.
وتحرك الكلب من جهة إلى أخرى في المقعد الخلفي، ما أدى إلى إطلاق عيار ناري من بندقية صيد كانت محشوة بطلقة حية داخل السيارة.
واتجهت القذيفة نحو سيارة امرأة كانت متوقفة على بعد بضع أمتار عند إشارة مرور.
وأصابت شظية صغيرة الذراع اليمنى العليا للسيدة، حيث كانت يدها خارج نافذة سيارتها، بينما تحمل باب السيارة الجزء الأكبر من الانفجار.
وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تكن إصابتها مهددة للحياة وفقا لقرير الشرطة.
وما يزال التحقيق مفتوحا، مع الإشارة إلى أن القيادة بسلاح ناري محشو داخل المركبة يعد مخالفة قانونية في نبراسكا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها كلب بإطلاق نار مؤخرا. ففي
نوفمبر
الماضي، أصيب رجل يبلغ 53 عاما في بنسلفانيا برصاصة في ظهره من بندقية تركها على سريره أثناء تنظيفها، وقد تطلب الأمر إجراء عملية جراحية لكنه نجا.
وفي اذار 2025، أصيب رجل في
تينيسي
بخدش في فخذه الأيسر عندما قفز كلبه على السرير وعلقت قدمه في واقي الزناد. كما لقى رجل في كانساس عام 2023 حتفه برصاص بندقية أطلقها كلب بالخطأ خلال رحلة صيد.
