روسيا: أوكرانيا هاجمت محطة زابوريجيا النووية بالمسيرات

وجاء في بيان المحطة: "ليلة 19 يونيو تعرضت ورشة النقل في المحطة لسلسلة من الهجمات بالمسيّرات الأوكرانية".وجاء في بيان المحطة أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 14 ضربة "أدت إحداها لنشوب حريق في ورشة النقل التابعة للمحطة".وأوضح البيان: "تضررت بعض المباني ولا يمكن تقدير الحجم الكامل للأضرار بسبب استمرار التهديد بهجمات متكررة والقيود الأمنية المفروضة على معاينة المناطق المتضررة".وورد في البيان: "الهدف من هذه الضربات واضح وهو تعطيل عمل البنية التحتية للنقل في المحطة وإعاقة ونقل الكوادر، مما يخلق مخاطر إضافية لضمان التشغيل الآمن للمحطة".