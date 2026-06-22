الخزانة الأميركية تصدر ترخيصا عاما يسمح باستيراد الخام الإيراني لمدة شهرين

وذكرت وسائل إعلامية ان " الامريكية أصدرت ترخيصا لايران لبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية حتى 21 آب 2026".وأضافت ان "المعاملات المصرح بها بموجب الترخيص تشمل استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية الايرانية إلى ".