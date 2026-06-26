ترامب يتهم إيران بمهاجمة سفن في هرمز: أسقطنا 3 مسيرات

وقال ، في تصريحات عاجلة، إن " أطلقت أربع طائرات مسيرة هجومية على الأقل باتجاه سفن تعبر "، مبيناً أن "إحدى تلك المسيّرات أصابت سطح سفينة شحن كبيرة بشكل مباشر، ما ألحق بها أضراراً".وأضاف أن "القوات الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة"، معتبراً أن "الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار".ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن تصريحات ترامب.