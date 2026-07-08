الوكالة الأوروبية تحذر شركات الطيران من التحليق في أجواء العراق وإيران



ـ دولي



دعت ، ‌اليوم الأربعاء الى تجنب شركات الطيران تسيير رحلات في المجالين الجويين لإيران ⁠والعراق.





وقالت الوكالة انه في ظل التوترات المستمرة واحتمالية وقوع المزيد من العمليات العسكرية.



وأوضحت الوكالة أن نشرتها الخاصة بالمجالين الإيراني والعراقي سارية حتى 31 ‌أغسطس ⁠آب.