نائب إيراني: "البيت الأبيض" ليس آمناً.. وترامب ونتنياهو عليهما ترقب الثأر

وذكر بروجردي في حديث لوكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أن "على ونتنياهو وعملائهما التنفيذيين أن ينتظروا في أي لحظة عملية الثأر على يد أحرار العالم"، مشيراً إلى أنه "لن يكون أي مكان في العالم، ولا حتى ، آمناً لهذه الأنظمة التي وصفها بالمجرمة والمنتهكة للمعاهدات".واعتبر المسؤول الإيراني أن الثأر من المعتدين قد تجاوز مرحلة "رد الفعل المحدود" ليتحول إلى "حركة عالمية" شاملة تتبناها أطراف في مختلف أنحاء العالم.تأتي تصريحات بروجردي تزامناً مع ما أعلنه السيد مجتبى الخامنئي، في بيان صدر أمس السبت بمناسبة تشييع والده، حيث توعد بالثأر من قتلة والده، مؤكداً أن "أحراراً من أنحاء العالم سيؤدون قريباً جزءاً من مهمة الانتقام من قتلة وبقية الشهداء".