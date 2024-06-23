رسالة من التربية للطلاب بشأن تروج الأسئلة الوزارية "الوهمية"

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد إن التنسيق مع الجهات الأمنية يهدف للإحاطة بصفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تروج أسئلة مفبركة وتزعم أنها وزارية وتعمل على بيعها بمختلف الأسعار، مما يسبب إرباكا للطلبة وإضاعة فرصة النجاح عليهم.وأضاف أن الوزارة تتابع على مدار اليوم كل صفحة أو موقع يروج للأسئلة الامتحانية بطريقة أو بأخرى، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها وإغلاقها.ولفت السيد إلى أن كل ما يتم نشره وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وقنوات التيلغرام تحديدا، يعرض المروجين للمسؤولية القانونية لأنهم يتسببون بإرباك العملية الامتحانية، ويمثل عملية نصب واحتيال واضحة يقوم بها ضعاف النفوس.وأشار إلى أن عمليات توزيع وحفظ ونقل الأسئلة الامتحانية تجري بسرية تامة وهي مؤمنة تماما، وما يثبت ذلك هو نجاح سير الامتحانات الوزارية لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط التي سارت من دون تسجيل أي خروق، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.