قوة أمنية تنقذ شاباً حاول الانتحار من ملوية سامراء (صورة)

السومرية نيوز – محليات



انقذت قوة أمنية، اليوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024، شاباً حاول الانتحار من مئذنة سامراء (الملوية) بمحافظة صلاح الدين.



وقال مراسل السومرية، ان قوة من وزارة الداخلية تمكنت من انقاذ الشاب والذي يدعى هارون رشيد سلمان (تولد عام 1998)، والذي حاول الانتحار برمي نفسه من مئذنة سامراء الملوية بمحافظة صلاح الدين.



وأضاف ان الشاب من سكنة منطقة الاسحاقي، لافتا الى ان القوة قامت بتسليمه الى مركز الشرطة أصوليا حفاظا على سلامته.