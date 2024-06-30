اكثر من 3 آلاف ضحية.. العراق يسجل ارتفاعا بحوادث السير خلال 2023

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "التقرير الذي اصدرته هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، اظهر ان عدد الحوادث المرورية المسجلة خلال العام الماضي بلغ (11552) حادثا، منها (3262) حادث مميت بنسبة (28.2%) وغير مميت (8290) حادثا وبنسبة (71.8%) للمحافظات كافة عدا إقليم كردستان، مقابل (11523) حادثا في سنة 2022 وبارتفاع بلغت نسبته (0.3%)".ولفت الهنداوي، الى أن "تلك الحوادث تسببت بوفاة (3019) ضحية منهم (2472) متوفى من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفاة بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات مسجلا نسبة انخفاض مقدارها (0.1%) مقارنة بالسنة الماضية حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2022 (الوفيات) هو 3021 أما بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2023 فقد بلغ (12314) مصابا مسجلا نسبة انخفاض مقدارها (2.9%) عن سنة 2022 حيث كانت (12677) جريح".وتابع، أن "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة خلال سنة 2023 حيث بلغت (6519) حادثا بنسبة (56.4%) من مجموع الحوادث البالغ عددها (11552) حادثا تليها حوادث الدهس بواقع (3912) حادثا بنسبة (33.9%) ثم حوادث الانقلاب (926) حادثا بنسبة (8%) أما الحوادث الأخرى فبلغت (195) حادث بنسبة (1.7%)".وعلى مستوى الأشهر، وفق البيان، سجل شهر أيلول (1165) اعلى نسبة حوادث (10.1%) يليه شهر تشرين الاول (1039) حادثا وبنسبة (9%) يليها شهر تشرين الثاني وعددها (1034) حادثا بنسبة (9%) من إجمالي الحوادث أما بقية الأشهر الأخرى فبلغت مجموع حوادثها حسب الأشهر المتبقية (8314) حادثا وبنسبة (72%) من المجموع الكلي للحوادث والبالغ (11552) حادثا خلال سنة 2023.وبين الهنداوي إن "أكثر الحوادث التي حدثت هي على الطريق الرئيس وعددها (6490) حادثا بنسبة (56.2%) وعلى الطريق السريع (2577) حادثا بنسبة (22.3%) وعلى الطريق الفرعي (1766) حادثا بنسبة (15.3%) واقل الحوادث التي ظهرت على الطريق الريفي (719) حادثا بنسبة (6.2%) من المجموع الكلي للحوادث".وأتم: "النتائج اظهرت ان احد مسببات وقوع الحوادث كانت بسبب السائق حيث سجلت (9129) حادثا بنسبة (79%) وتمثل أعلى نسبة من إجمالي الحوادث وبسبب السيارة (1204) حادثا بنسبة (10.4%) يليها بسبب الطريق (650) حادثا بنسبة (6%) أما بقية الأسباب بلغ مجموعها بالنسبة للمشاة والركاب والأخرى هو (569) حادثا بنسبة (5%) من المجموع الكلي للحوادث والبالغ (11552) حادثا خلال سنة 2023".